​Consiglieri emeriti: proseguono in streaming gli incontri sulla storia di Verona

Proseguono in modalità streaming, come da nuove disposizioni dell’ultimo Dpcm, gli incontri gratuiti promossi dall’associazione dei Consiglieri comunali Emeriti insieme ad Università e Società Letteraria di Verona.

Il prossimo appuntamento è per giovedì 29 ottobre, alle 17.30, con la lezione su "Verona Sede Papale" tenuta da don Andrea Trevisan, insegnante di Storia della Chiesa in Seminario. Per seguire l’incontro basterà collegarsi al link https://www.societaletteraria. it/streamingvideo. Inoltre sarà sempre possibile riascoltare l’evento in podcast dal sito web www.societaletteraria.it.

Gli appuntamenti proseguiranno fino a novembre, con gli ultimi due incontri nei giovedì 12 novembre, su ‘Verona sede di incontri internazionali (secc. X – XI)’ e 26 novembre, su ‘Il Congresso di Verona del 1822’.