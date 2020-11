Consiglieri emeriti: nuovo appuntamento dedicato alla storia della città di Verona

Proseguono in modalità streaming, come da disposizioni dell'ultimo Dpcm, gli incontri gratuiti, relativi a “Verona Centro internazionale nella storia”, promossi dall’associazione dei Consiglieri comunali Emeriti insieme ad Università e Società Letteraria di Verona.

Il prossimo appuntamento, che sarà quello conclusivo di questo 2°ciclo, è fissato per giovedì 26 novembre, alle 17.30, ed ha come tema “Il Congresso di Verona del 1822”. La lezione sarà tenuta dal prof. Gian Paolo Romagnani, del Dipartimento di Culture e Civiltà dell’Università di Verona e vi sarà anche un intervento del prof. Ottavio Bevilacqua in rappresentanza delle famiglie nobiliari ospitanti i congressisti.

Informazioni e contatti

Per seguire l’incontro basterà collegarsi al link https://www.societaletteraria. it/streamingvideo. Inoltre sarà sempre possibile riascoltare l’evento in podcast dal sito web www.societaletteraria.it.