Conoscere Eurasia: al via il cineforum in presenza dedicato a due grandi registi russi

Dopo due anni ritorna lunedì 17 gennaio in presenza, presso il Palazzo della Gran Guardia, il Cineforum italo-russo dell’Associazione Conoscere Eurasia. Se non vi saranno ulteriori misure restrittive, le dieci proiezioni della rassegna cinematografica, che avranno sempre luogo alle 20:30fino al 28 marzo, si terranno infatti nel formato abituale, nel rispetto di tutte le normative e le precauzioni anti-Covid.

Un ritorno volto a rendere omaggio a due grandi registi russi: Karen Šachnazarov e Andrej Tarkovskij. Da una parte, il Cineforum di quest’anno riprende la retrospettiva su Šachnazarov che era stata interrotta nel 2020 per dare il giusto risalto, con cinque film, ad una delle personalità più poliedriche e autorevoli del cinema russo contemporaneo; l’altra metà delle pellicole è un tributo per ricordare i 90 anni dalla nascita di Tarkovskij, tra i più noti e geniali cineasti sovietici.

La rassegna, organizzata da Conoscere Eurasia e dalla Casa Russa in Verona, promossa da Mosfilm, Consolato onorario della Federazione Russa in Verona e con il patrocinio del Comune di Verona, è curata e presentata dal prof. Alberto Scandola del Dipartimento Culture e Civiltà dell’Università di Verona, appassionato di cinema, fotografia e televisione.

Karen Šachnazarov nasce nel 1952 a Krasnodar ed è uno dei registi russi più brillanti ed eclettici della sua generazione. Il suo cinema racconta soprattutto storie, anche impegnate, coniugando spettacolo, riflessione, introspezione ed azione. Nel corso di oltre quarant’anni di carriera ha sperimentato ogni sorta di genere: dal romanzo di formazione (Noi del jazz) al film letterario (Anna Karenina. La storia di Vronskij), dal dramma psicologico (Città zero) al war movie (White Tiger). Inoltre, dal 1998 è presidente della Mosfilm, il più importante studio cinematografico moscovita.

Andrej Tarkovskij nasce nel 1932 a Ivanovo ed è uno dei principali maestri russi della settimana arte. Una personalità unica e geniale, al di fuori degli schemi e delle tendenze del momento, in grado di mettere assieme i principali problemi che affliggono l’umanità ad esperienze di vita personale, a partire dall’infanzia difficile, dopo l’abbandono da parte del padre (il poeta Arsenij Tarkovskij). Il regista ha sempre avuto un rapporto complicato con le autorità cinematografiche sovietiche che però non gli hanno impedito di ottenere importanti riconoscimenti internazionali, tra cui Venezia (nel 1962 con L’Infanzia di Ivan) e Cannes (nel 1972 con Solaris), ma che nel 1984 lo hanno portato all’esilio volontario, prima della morte avvenuta due anni dopo a Parigi.

Calendario delle proiezioni

Le proiezioni si terranno alle 20.30 presso la Sala Convegni del Palazzo della Gran Guardia (3° piano) in Piazza Bra a Verona:

Lunedi? 17 gennaio 2022: Noi del Jazz (anno: 1983, durata: 89’)

Giovedì 27 gennaio 2022: The Messenger Boy (anno: 1986, durata: 89’)

Lunedi? 31 gennaio 2022: I veleni, o la storia mondiale dell’avvelenamento (anno: 2001, durata: 104’)

Lunedi? 7 febbraio 2022: L’assassino dello zar (anno: 1991, durata: 103’)

Lunedi? 14 febbraio 2022: Day of the full moon (anno: 1998, durata: 92’)

Lunedi? 21 febbraio 2022: L’infanzia di Ivan (anno: 1962, durata: 97’)

Lunedi? 7 marzo 2022: Andrej Rublev (anno: 1966, durata: 185’)

Lunedi? 14 marzo 2022: Solaris (anno: 1972, durata: 165’)

Lunedi? 21 marzo 2022: Lo specchio (anno: 1974, durata: 105’)

Lunedi? 28 marzo 2022: Stalker (anno: 1979, durata: 161’)

Informazioni e contatti

Il curatore della rassegna, del catalogo e presentatore degli incontri è il prof. Alberto Scandola.

Le copie dei film presentati sono tutte reperibili in BluRay presso la videoteca dell’Associazione Conoscere Eurasia, in via dell’Artigliere, 11, Verona. Si ricorda che l’accesso è consentito previa verifica del possesso del Super Green Pass e utilizzo di mascherine FFP2, come da normativa.

Web: https://conoscereeurasia.it/category/attivita/cineforum/.