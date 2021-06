"#Connettiamoci. Una giornata di spensierata fraternità" al Festival Biblico

Quest'anno il Festival Biblico a Verona è ospitato per tutta la giornata di domenica 20 giugno a Parco Ottocento, per fare esperienza semplice e concreta di fraternità e di amicizia sociale che va oltre le frontiere, grazie a collegamenti on line con ospiti speciali dai cinque continenti. Sono previsti vari momenti di animazione per bambini e adulti a cura di Mago Bollicino. A concludere la giornata lo spettacolo di Burattini "Arlecchino e i suoi fratelli" di Teatro Giochetto, con Maurizio Gioco.

Il giornalista e conduttore radiofonico Lucio Fasoli introduce i collegamenti dal mondo con Claudio Pagliara (corrispondente Rai da New York), Marco Rotunno dallo Yemen (UNHCR), Andrea Glioti ed Estella Carpi dalla Turchia (giornalista e arabista, antropologa sociale), Padre Luciano Bellini Fedozzi dall'Equador (missionario salesiano), Padre Daniele Criscione dagli Stati Uniti (missionario del PIME a Detroit).

Il Parco Ottocento che ospita il Festival Biblico si estende in un'area verde di 100.000 mq a margine dell' aeroporto di Boscomantico. L'ingresso è libero e l'area è accessibile anche per gli amici con disabilità. È dotato di ampio parcheggio, di area bar e ristorazione e di una struttura coperta in caso di pioggia. Gli ampi spazi verdi consentono di vivere la giornata in tutta sicurezza e in rispetto delle normative anti-Covid.

Informazioni e contatti

Ingresso gratuito, prenotazione a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-connettiamoci-una-giornata-di-spensierata-fraternita-155852578257?aff=ebdsoporgprofile.

