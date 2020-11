Conferenze musei civici: la mostra su "Il polittico Griffoni" presentata da Mauro Natale

Nuovo appuntamento per il ciclo di conferenze promosse dalla Direzione Musei Civici in collaborazione con l’Università di Verona e con il sostegno degli Amici dei Civici Musei d’Arte. L’incontro si terrà, in diretta streaming, giovedì 12 novembre, alle ore 17.30. Interverrà il professor Mauro Natale – curatore della mostra La riscoperta di un capolavoro: il polittico Griffoni – dalla sala conferenze del Museo di Storia Naturale. Presente l’assessore alla Cultura Francesca Briani.

Inaugurata a palazzo Fava a Bologna il 18 maggio 2020, la mostra sul ‘Polittico Griffoni’ è stata temporaneamente chiusa a causa dell’emergenza sanitaria, ma quello a cui si potrà assistere durante l’intervento on line del curatore Natale sarà lo straordinario racconto di un evento del tutto eccezionale che ha visto, dopo oltre 300 anni, il ritorno nella città di origine, Bologna, di una delle opere più importanti del Rinascimento italiano - il Polittico Griffoni di Francesco del Cossa ed Ercole de’ Roberti.

La conferenza sarà anche l'occasione per illustrare l'importanza delle nuove tecnologie digitali nella tutela e condivisione del patrimonio culturale dato che il polittico è stato ri-materializzato proprio grazie a tali tecniche.

Oltre a fornire un esempio della vivacità istituzionale nazionale, la testimonianza diretta del professor Natale apre nuovi orizzonti sulle modalità di fruizione museale all'interno di un contesto politico e sociale in continuo mutamento.

Per seguire l’evento: da Pc è sufficiente collegarsi al link meet.comune.verona.it/musei civici e acconsentire l’accesso all’audio e al video (che saranno comunque disattivati dall'organizzatore). Da cellulare cliccare sul link meet.comune.verona.it/ museicivici verrà chiesto di installare l’app Jitsi meet, una volta installata e aperta nel campo ‘nome stanza’ andrà scritto https://meet.comune.verona.it/ museicivici, acconsentire all'utilizzo di microfono e videocamera (che saranno comune disattivati dall'organizzatore).

Mauro Natale - Conoscitore della pittura del tardo medioevo e del Rinascimento, si è occupato di storia della produzione figurativa in Italia settentrionale, in Francia e in Spagna e delle reciproche relazioni; ha inoltre studiato la storia del collezionismo. Professore in varie università italiane e straniere, ha collaborato e collabora con musei internazionali. È autore di varie e importanti pubblicazioni, e curatore di cataloghi e mostre. Ha inoltre curato il nuovo allestimento della Pinacoteca del Castello Sforzesco a Milano (inaugurata in aprile 2005) ed è responsabile della conservazione e dello studio delle raccolte artistiche della famiglia Borromeo (Isola Bella, Stresa).

L’ultima delle tre conferenze in programma si terrà, in diretta streaming, giovedì 3 dicembre, alle ore 17.30. Interverranno il Soprintendente Vincenzo Tiné e il direttore dei Musei Civici Francesca Rossi su ‘Il museo diffuso della città di Verona tra tutela e innovazione’.