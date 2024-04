In Gran Guardia Vittorino Andreoli per il ciclo d'incontri "La comunità incontra la psicologia"

Si concluderà domenica il I ciclo di incontri “La comunità incontra la psicologia” promossa dal comitato “Verona e la psicologia”, fondato dagli psicoterapeuti veronesi Giulia Rinaldi, Michele Dolci e Giovanni Albertini e patrocinato dal Comune di Verona e dalla Ulss 9.

In quest’ultimo incontro avrà luogo la lectio magistralis “La percezione del tempo in psicopatologia” tenuta dal prof. Vittorino Andreoli, psichiatra di fama internazionale, è stato direttore del dipartimento di psichiatria di Verona Soave e membro della New York Academy of Sciences

La lectio magistralis avrà luogo domenica 21 aprile 2024 alle ore 18 nel palazzo della Gran Guardia.