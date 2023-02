Incontro culturale: "Alla scoperta di Tutankhamon"

A cent’anni dall’apertura della camera funeraria, Nuova Acropoli Verona organizza un incontro gratuito sulla scoperta della tomba di Tutankhamon, presso il Centro Culturale 6 Maggio 1848 in via Mantovana 66, giovedì 16 febbraio 2023, ore 19. Cento anni fa, il 16 febbraio 1923, Howard Carter ruppe la porta murata che occultava la camera funeraria dove erano custoditi i sacrari dorati, i sarcofagi e la mummia di Tutankhamon.

Il presidente di Nuova Acropoli Verona - Stefano Musante per celebrare questa scoperta archeologica, storica e culturale terrà un incontro a ingresso libero giovedì 16 febbraio 2023 alle ore 19, esattamente cento anni dopo, per ripercorrere la storia del ritrovamento, svelarne i retroscena e rivelare i segreti che si celano dietro il grande Faraone Tutankhamon. Come è riuscito Carter ad arrivare alla sua tomba? Cosa custodiva il sepolcro di Tutankhamon? Queste e tante altre le domande a cui l’incontro vuole dare una risposta per offrire al pubblico di appassionati, curiosi e non solo, una “macchina del tempo” e tornare proprio in Egitto, la culla della più affascinante civiltà antica. Vieni a scoprire gli enigmi e misteri di Tutankhamon!

Ti aspettiamo presso il Centro Culturale 6 Maggio 1848 in Via Mantovana 66, Verona. L’incontro è propedeutico alla visita della mostra “Tutankhamon – 100 anni di misteri” a Venezia presso il Palazzo Zaguri.

Per informazioni, è possibile rivolgersi direttamente all’associazione dal lunedì al giovedì dalle 19 alle 21, presso la sede in via Merano 17 (borgo Roma - traversa di via Scuderlando), oppure direttamente al numero 380 768 9599 (telefono – sms – whatsapp), o ancora via mail a verona@nuovaacropoli.it. Ulteriori informazioni sono presenti nel sito www.nuovaacropoli.it.

NUOVA ACROPOLI: 30 ANNI DI PRESENZA ATTIVA A VERONA - Nuova Acropoli Verona O.D.V. è un'associazione di Filosofia, Cultura e Volontariato, iscritta al R.U.N.T.S. nazionale n° VR0617 e aderente alla Federazione del Volontariato di Verona. È presente da più di trent’anni in città ed opera nel settore culturale, organizzando corsi di filosofia, conferenze, seminari e visite guidate; è attiva poi nell’ambito dell’ecologia e della protezione civile, tramite corsi di formazione, interventi in calamità nazionali ed internazionali, pulizie ecologiche. Infine, opera nel sociale organizzando feste ed animazioni per bambini ed anziani in situazioni di disagio. Da tre anni ha stipulato un patto di sussidiarietà con il Comune di Verona per la valorizzazione del Parco Santa Teresa. Nuova Acropoli è presente da 63 anni in più di 60 Paesi del mondo e in dodici città italiane.