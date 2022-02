Al Teatro Camploy lo spettacolo "Il condominio. Una storia vera"

La compagnia dell'arca di Verona presenta "Il Condominio - Una storia vera" regia di Valerio Bufacchi Martedì 15 e mercoledì 16 febbraio ore 21 al Teatro Camploy di Verona. Per prenotazioni messaggio Whatapp 3404616714 o inviare una mail a compagniadellarcavr@gmail.com.

Il prezzo dei biglietti è di 10 euro (intero) o di 7 euro (ridotto per gli over 65, gli under 26 e gli accompagnatori dei disabili). Biglietto omaggio per i disabili.

DETTAGLI DELLO SPETTACOLO - Passeresti al lato oscuro della forza per trecento milioni di euro? Assolutamente no. Ripensandoci forse sì, ma sarebbe sconveniente per il comune senso civico! Se trovassi un’ingente somma di denaro, la porteresti alla polizia? Domande a cui è difficile dare una risposta obiettiva e sincera senza nascondersi dietro il perbenismo. Serena, un’agente immobiliare, insoddisfatta della propria vita che nel tentativo di vendere un appartamento, trova milioni di euro. Una storia vera, una commedia amara, cinica, cattiva, a tratti noir, ma grottescamente divertente e dal ritmo incalzante.