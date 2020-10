Concorso online per l'Hangeul day 2020

Evento per diffondere l'eccellenza dell'Hangeul, “Lingua Coreana” e per rafforzare le motivazioni di chi ha la sua acquisizione, organizzato dall’Istituto Culturale Coreano in occasione di 574° anniversario della Proclamazione d'Hunminjeongeum creata dal re Sejong.

L'evento si divide in "Parlare in Lingua Coreana", per cui i partecipanti dovranno caricare un video nell’evento Facebook creato nella pagina social dell’Istituto Culturale Coreano (qui il link https://www.facebook.com/events/3565770020142501), e in "Scrivere e Calligrafare in Lingua Coreana", per cui sarà necessario inviare il proprio lavoro via e-mail a iccsejong@gmail.com.

Sarà possibile prenderne parte dal 1 ottobre al 23 ottobre 2020, mentre la pubblicazione dei vincitori sarà il 30 ottobre 2020 sul sito dell’Istituto Culturale Coreano www.culturacorea.it.

Le condizioni per partecipare e i dettagli su: https://italia.korean-culture.org/it/760/board/525/read/104743.