Concorso fotografico all'antica fiera di Breonio

Scatta e vinci. Se la natura è la tua passione, segna in calendario il 16 ottobre 2022! Se la fotografia è la tua passione, segna in calendario il 16 ottobre 2022. Se i mercati contadini sono la tua passione, segna in calendario il 16 ottobre 2022.

Domenica 16 ottobre, in occasione dell’Antica Fiera del Rosario, la Mostra mercato dei prodotti dell'Agricoltura, del Folklore e dell'artigianato locale a Breonio, partecipa al concorso fotografico di Terre Biologiche Veronesi “La spesa più bella dell’Antica Fiera del Rosario” e racconta la tua esperienza del mercato contadino in uno scatto!

Scopri il regolamento, carica il cellulare e prepara borse e zaini per riempirli di prodotti artigianali, genuini e km0.