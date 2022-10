Al Teatro Camploy country western & rock’n’roll per beneficenza

Agbd onlus, Associazione genitori bambini down, che opera con successo a Verona dal 1984 per supportare i ragazzi colpiti dalla sindrome di Down ed i loro genitori, é la beneficiaria dell’evento «Country western & rock’n’roll» di venerdí 14 ottobre 2022 alle ore 21 al teatro Camploy, patrocinato dal Comune. Musica Viva é un’associazione no profit presieduta da Daniela «Dada» Benedini, che si occupa di musica a 360 gradi, socializzazione e beneficenza. Questo evento promette grande divertimento con canzoni allegre e ballo di matrice americana.

Tex Band e Allegra Group sono i protagonisti musicali, mentre Variantes free dancer e New evolution dance sono le scuole di ballo che animano il palcoscenico. Il chitarrista cantante Massimo Taccuso è il leader della Tex Band, con Andrea Cesoni (chitarra), Gabriele Fianco (batteria), Maurizio Rizzi (basso). Si parte con «I’m from the country» di Luca Olivieri, per proseguire con dei classici della musica popolare folk campagnola tipica del Sud degli Usa, come «Ring of fire» di Johnny Cash, «Working man blues», «Country road», «Tequila sunrise» ed altre.

Le coreografie continuano a movimentare la scena con il cantante Stefano Fusco e l’Allegra Group, con i suoi musicisti di lungo corso: Lele Zamperini (batteria), Luca Righetti (tastiere), Gianni Marchetti (sax), Almiro Comucci (basso) e Juri Pin (chitarra), dedicati alla rivoluzione del rock’n’roll. Come è nato il rock and roll? È certo che alcune registrazioni definite blues negli anni Trenta già andavano in questa direzione. I primi brani di r’n’r si diffusero a fine anni Quaranta nella forme musicali del rockabilly e solo nei primi anni Cinquanta venne coniato il nome che oggi conosciamo per la diretta discendente di blues e jazz fuse con il country bianco. Sará l’Allegra a citare pezzi fondamentali della storia musicale moderna come «Be bop a lula», «Hound dog», «Jailhouse rock» e «Johnny B. Goode». Insomma, uno spettacolo da non perdere, che fonde cultura, divertimento e danza.

Per prenotare il biglietto al costo di 10 euro, tel. 340 4702936 o 347 8244570.