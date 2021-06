Torna a Verona il virtuoso polacco Jaroslaw Nadrzycki: "La leggenda di Paganini"

Tutto pronto in Sala Maffeiana per il quinto concerto della Gaspari Foundation, che si terrà domenica 13 giugno alle 11. Protagonista la leggendaria figura di Niccolò Paganini, uno dei più grandi violinisti di tutti i tempi, di cui sarà eseguito il portentoso Concerto n.1 per violino e orchestra in mi bemolle maggiore Op. 6.

Un brano di estrema difficoltà – come gran parte della sua produzione, del resto -, per l’occasione affidato al sopraffino talento del solista polacco Jaroslaw Nadrzycki, già conosciuto al pubblico veronese per aver tenuto a battesimo, nel dicembre 2019, il debutto “in società” della stessa orchestra da camera L’Appassionata. Nuovamente al suo fianco per un momento di musica che promette scintille. E non potrebbe essere altrimenti, con una ‘presenza’ così ammaliante come quella del maestro Paganini, del quale a tutt’oggi – proprio per l’ardua sfida che affrontare le sue partiture comporta – esistono rarissimi interpreti dal vivo.

Grazie alla scelta artistica della Gaspari Foundation, Verona ne conoscerà uno. Uno “davvero bravo”, con la preparazione e tenacia adatte a riproporci un saggio di quell’invidiabile virtuosismo che leggenda vuole essere stato donato al prodigioso violinista genovese, in virtù di un fantomatico “patto con il diavolo”. Grande attesa, dunque, per questa esecuzione offerta da un’eccellenza internazionale quale Nadrzycki, che a soli 12 anni ha debuttato come solista a Mosca nella Sala Grande del Conservatorio Ciaikovskij, è vincitore di numerosi premi internazionali, e come riportato dalla testata The Strad Magazine «affronta i lavori di apertura del virtuosismo con energia illimitata».

Interpretazione anticipata dal consueto “benvenuto” dell’Appassionata, che proporrà le Antiche Arie e Danze dalla Suite n.3 di un grande autore dell’Ottocento, Ottorino Respighi, altro appassionato (come lo Stravinsky conosciuto nel precedente concerto) di rivisitazioni moderne degli stilemi e scenari melodici antichi.

Informazioni e contatti

Biglietti presso Box Office-via Pallone, 16 e Filiali Unicredit. Online: geticket.it.

Info: 045.913108

