In piazza San Zeno a Verona torna la musica dal vivo nel weekend

La musica dal vivo torna in piazza per la solidarietà. Venerdì 25 e sabato 26 giugno, il piazzale davanti alla Basilica di San Zeno ospiterà un doppio concerto dell’associazione MusicaViva. Dalle ore 21 intrattenimento per tutti per festeggiare la ripartenza delle manifestazioni, a sostegno della onlus L’Ancora di don Renzo Zocca. La partecipazione agli spettacoli sarà gratuita, verrà attivata una raccolta fondi per progetti di beneficienza. Numerosi gli artisti che si alterneranno sul palcoscenico, cantanti e musicisti che intratterranno il pubblico. Per prenotare il proprio posto basta contattare il numero 340 4702936.

L'assessore alle Manifestazioni Filippo Rando ha presentato l’iniziativa. Erano presenti la presidente dell’associazione MusicaViva Daniela Dada Benedini e don Renzo Zocca de L’Ancora, oltre agli altri organizzatori. «Due serate di intrattenimento per la cittadinanza e tutto il quartiere, ma allo stesso tempo una occasione di grande solidarietà – ha detto Rando -. È un orgoglio vedere che proprio il settore della musica e degli spettacoli dal vivo, nonostante il periodo difficile vissuto, si metta in gioco a sostegno di chi sta peggio. Ringrazio tutte le persone che con spirito di servizio hanno messo in campo tanta buona volontà per raggiungere un obiettivo importante, il valore della solidarietà è uno dei più alti che l’essere umano possa conoscere e mettere in pratica».

«Abbiamo missioni in Bolivia, doposcuola, attività per liceali stranieri, case per anziani – ha spiegato don Zocca -, tutte iniziative che hanno bisogno di essere sostenute. I progetti non sono ancora finiti e vogliamo coinvolgere soprattutto i giovani. È questo il futuro sul quale investire. Non solo raccolta fondi, quindi, ma anche una cultura della testimonianza e dell’aiuto».

