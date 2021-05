"E quindi uscimmo a riveder le stelle": la musica torna in presenza al Chiostro di San Luca a Verona

La scorsa stagione musicale, programmata in Sala Maffeiana nei mesi di gennaio-marzo 2020 e con collaborazioni di artisti internazionali insieme ai musicisti di Orchestra Machiavelli, si era interrotta dopo due soli appuntamenti, di cui il primo con il Direttore Min Chung e la prima sinfonia di Beethoven, e il secondo con la cantante viennese Eva Dworschak dedicato a Mozart. Nel 2020 sono state poche altre le occasioni di far musica insieme, tra cui un invito nel Festival Autunno in Accademia, e alcuni concerti in streaming.

Solo all’inizio di febbraio 2021, confermando la collaborazione con la Società del Quartetto di Verona, sono stati realizzati cinque concerti in streaming all’interno della rassegna "Un’ora di musica", dove il quartetto Maffei all’interno del Teatro della Fucina Culturale Machiavelli, ha interpretato i brani di repertorio con autori come Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann e Shostakovich. In occasione della riapertura è stato deciso di posticipare l’ultimo concerto previsto il 15 maggio in streaming al 22 maggio in presenza nel Chiostro di San Luca. Il Quartetto dell'Orchestra Machiavelli sarà ospite del quartetto Maffei e si esibiranno nel concerto con il primo quartetto di Mozart (composto a Lodi) e il sestetto di Cajkovskij Souvenir de Florence. Ora Orchestra Machiavelli torna a mettere in campo una progettualità, che permetta ai musicisti di tornare a suonare insieme con l’affiatamento di un’orchestra stabile e affrontare il grande repertorio.

Il programma

Ultimo concerto della stagione “Un’ora di Musica” realizzata dal Quartetto Maffei

Souvenir de Florence

22 maggio ore 20 Chiostro di San Luca, Verona

Quartetto dell’Orchestra Machiavelli e Quartetto Maffei

Louise Antonello, Stefano Soardo: violini

Giancarlo Bussola, Sergio Baro Fonseca: viole

Paola Gentilin, Afra Mannucci: violoncelli

W.A. Mozart, quartetto n. 1 in Sol maggiore KV 80 “Lodi”

P.I. Tchaikowsky, “Souvenir de Florence” op. 70

Informazioni e contatti

Biglietto Intero: 13 euro

Biglietto Ridotto (under 30): 10 euro

I biglietti sono acquistabili direttamente dal sito dell’Orchestra Machiavelli al seguente link: https://www.orchestramachiavelli.it/stagione-estiva-2021-concerti-a-san-luca/.

Prima, dopo e durante tutti gli evento sarà mantenuto un preciso protocollo per garantire la sicurezza del pubblico seguendo le normative vigenti in materia di Covid-19.

