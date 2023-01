"Rayuela. El juego del mundo" con il Trio Ojalà al Modus

Al Teatro Modus va in scena mercoledì 1 febbraio ore 21 un progetto di recentissima nascita dove la voce di Anna Lisa Buzzola si unisce a quella delle chitarre di Luigi Catuogno e Claudio Moro in un caleidoscopico repertorio di brani della tradizione popolare sudamericana. A canzoni come “Razon de vivir” si uniscono brani strumentali come “Brasilerinho” o “Abracando Jacarè”; “Todo cambia” e “ La Maza” si affiancano alla grazia di “Alfonsina y el mar” e “Taquarì”. Un viaggio nel pathos, nella bellezza e nella forza di una musica radicata nella propria terra eppure universale.

Prenotazione tramite il sistema sul sito: modusverona.it.

Informazioni: 392 3294967, info@modusverona.it.