Tony Hadley in concerto al Teatro Romano per il Rumors Festival

Per il Rumors Festival il 27 giugno sotto ai riflettori del Teatro Romano arriva Tony Hadley, ex frontman degli Spandau Ballet. Una delle voci maschili più rinomate al mondo, dopo il tour estivo celebrativo dei 40 anni di carriera, sold out in tutte le tappe italiane, torna con "Mad about you" un nuovo spettacolo in cui, oltre alla fedele The Fabulous TH Band, sarà accompagnato per sole 2 tappe esclusive, a Verona e Roma, dall’Orchestra Bruno Maderna diretta da Danilo Rossi.

Sarà l’occasione per celebrare un artista sulla breccia dell’onda da 4 decenni: dall’esordio con gli Spandau Ballet, band manifesto del movimento New Romantic, alla carriera solista, che lo ha rilanciato anche come perfetto crooner. Media partner Radio Monte Carlo.

Info: https://www.spettacoloverona.it/eventi/evento/mad-about-you/.