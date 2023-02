Saturday night con The Saints Band alla Vecchia Rama

La The Saints Band capitanata da Monia Santoni e Mara Signoretto alle voci, Franco Dal Mas alle tastiere, Fabrizio "Fabri" Rodegher alla chitarra, Luciano "Ciano" Franchini al basso e Marco Venturini alla batteria, torna più carica che mai per un sabato a tutto gas con un repertorio rinnovato e pronto da far cantare e ballare tutti quelli che parteciperanno quella sera. Monia Santoni cantante romana ma da vent'anni veronese di adozione, ha alle spalle più di trent'anni di carriera come corista professionista per alcuni tra i più grandi interpreti della canzone italiana tra cui Brenda Pretorius a sua volta corista per Ennio Morricone, per poi intraprendere la carriera da solista e collaborare con tanti artisti italiani ed una volta arrivata a Verona, con artisti del calibro di David Cremoni, Luca Donini, Simone Guiducci, Aronne Gasparato, Jimmy Blake e tanti altri. La sua voce è inconfondibile e dal timbro "natural black".

Mara Signoretto è una cantante dalla voce molto particolare ed inimitabile. Ha all'attivo collaborazioni con artisti locali tra cui Brubo Brunotti dei "Caryllon". E' tutt'oggi la voce solista della "Smockin' Guns Band". Franco Dal Mas è stato tastierista di due gruppi famosi dell'epoca d'oro del "Verona Beat", i "Riders" e "Gli Squali". Oggi collabora con alcuni artisti del panorama musicale veronese ed accompagna con la sua fisarmonica la cantante Monia Santoni in alcune serate a tema. Fabrizio "Fabri" Rodegher ha suonato in varie formazioni tra cui la "GB Band" di Giulia Baldo. Luciano "Ciano" Franchini bassista della "Smockin' Guns Band" è molto conosciuto. Ad oggi ha all'attivo centinaia di collaborazioni con vari gruppi musicali tra cui "L'armata Brancaleone non ufficiale". Marco Venturini ha collaborato con artisti veronesi tra cui Manuel Bonino. Batterista della "Smockin' Guns Band" e dei "Johnny Cash Trio".

Per la serata il menù sarà alla carta. Per info e prenotazioni: 333 205 1319.