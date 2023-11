Alla Vecchia Rama The New Saints Band

Sabato 18 novembre dalle ore 21 la The New Saints Band torna più elettrizzante e carica che mai alla Vecchia Rama di Negrar. Due ore e mezzo di pura musica dal vivo tra bellissime canzoni italiane e straniere dagli anni '70 ad oggi da ascoltare e ballare. Il gruppo è composto da Monia Santoni e Mara Signoretto alle voci, Franco Dal Mas alle tastiere, Marco Riolfi alla chitarra, Luciano "Ciano" Franchini al basso ed Arrigo Confetti alla batteria.

La band è nata nel 2020 dalla voglia della cantante Monia Santoni di portare in giro nei vari locali del veronese musica coinvolgente unicamente dal vivo. Durante il corso degli anni ha cambiato alcuni elementi fino ad arrivare a quella ufficiale di oggi. A differenza delle solite band, Monia Santoni ha scelto di avere a fianco un'altra voce femminile proprio per la bellezza del contrasto vocale. Il loro repertorio spazia dalla musica leggera italiana al pop rock italiano ed internazionale fino ad arrivare alla disco music. Il loro successo accresce di volta in volta riscuotendo larghi consensi tra il pubblico che va ad ascoltarli. Per la serata il menù è alla carta con ottime proposte di cucina e pizza.

Per prenotare https://lavecchiarama.plateform.app/ oppure 333 205 1319.

