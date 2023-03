Canzoni popolari da Roma a Napoli alla Sicilia con il Terra Mia Quartet

Le canzoni popolari e d’autore napoletane, romane e siciliane interpretate dal Terra Mia Quartet sono protagoniste della serata di giovedì (30/03) dalle 21 al ristorante Du Schei, in Interrato Acqua Morta 66. La potente ed espressiva voce di Monia Santoni, la chitarra di Juri Pin, la fisarmonica di Franco Dal Mas ed il basso di Almiro Comucci formano il quartetto promosso dalla presidente di Musica Viva Verona, Daniela «Dada» Benedini, per potere immergere il pubblico nell’atmosfera calda e sentimentale di Mergellina, Trastevere e dell’antica Girgenti.

Quello di Monia è un progetto di successo che esplora il territorio tradizionale di storici brani come Funiculì funiculà, Reginella, Tanto pe’ cantà, Anema e core, Roma nun fa’ la stupida stasera, abbinato a capolavori d’autore come Caruso, L’uomo in frac, La mia libertà e spaccati di folk siculo come Sciuri sciuri e Vitti ‘na crozza, il famoso canto popolare siciliano, forse quello che più simboleggia la Sicilia e le due tradizioni musicali, scritto da Franco li Causi di Agrigento e interpretato per la prima volta dal tenore Michelangelo Verso. La cantante si è trasferita dalla capitale a Verona diversi anni fa ed ha fatto valere le sue doti di potente vocalist per una carriera piena di soddisfazioni. Monia ha anche diretto un coro veronese per un periodo, ottenendo risultati notevoli.