Al Teatro Ristori il concerto "I solisti con l'orchestra"

Saranno il violoncellista Borys Piszczatowski, il pianista Francesco Orecchio e il pianista Giovanni Calabria i solisti del concerto di giovedì 31 maggio al Teatro Ristori: con loro anche il compositore Gianmarco Scalici, con un suo brano scritto in prima esecuzione assoluta, e l’orchestra del Conservatorio “E. F. Dall’Abaco” diretta dal m° Caterina Centofante.

Dopo due selezioni, una dedicata agli strumentisti e l’altra dedicata ai compositori, alla presenza di una commissione formata da docenti del “Dall’Abaco”, i quattro giovani artisti si sono dimostrati all’altezza dell’arduo compito di rappresentare l’istituto veronese.

I musicisti saranno alle prese con monumenti della letteratura specifica per i relativi strumenti: Borys Piszczatowski, allievo della prof.ssa Catherine Jones, eseguirà il Concerto n. 1 in do maggiore per violoncello e orchestra, Hob. VIIb:1 di F. J. Haydn, Francesco Orecchio, allievo della prof.ssa Isabella Lo Porto, eseguirà il Concerto n. 4 per pianoforte e orchestra in sol maggiore op. 58 di L. van Beethoven, Gianmarco Scalici, allievo del prof. Andrea Mannucci, vedrà eseguire dall’orchestra il suo brano Song for the voiceless, concluderà infine Giovanni Calabria, allievo del prof. Edoardo Maria Strabbioli con il Concerto n. 5 per pianoforte e orchestra in mi bemolle maggiore op. 73 “Imperatore” di L. van Beethoven.

L’ingresso su prenotazione come da indicazioni sul sito istituzionale: www.conservatorioverona.it.