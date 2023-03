Festa della donna: evento speciale a Castelnuovo del Garda

Per celebrare la Giornata internazionale della donna, che ricorre ogni anno l’8 marzo, l’amministrazione comunale di Castelnuovo del Garda - Assessorato alle Pari opportunità ha promosso “Straordinarie nell’ordinario”, un riconoscimento alle donne del territorio che si sono distinte in campo culturale, sociale, scientifico, manageriale, ma anche per coraggio e altruismo.

«Con questa iniziativa abbiamo voluto dare valore alle donne della nostra comunità che hanno saputo distinguersi nell’ordinario in maniera straordinaria – spiega l’assessore alle Pari opportunità Marilinda Berto −. Ringrazio i nostri concittadini che hanno partecipato con entusiasmo segnalandoci una dozzina di donne “speciali” ».

Le tre vincitrici, selezionate sulla base delle indicazioni dei cittadini castelnovesi, verranno premiate domenica 12 marzo nel corso di uno speciale appuntamento al Dim teatro comunale organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la sezione Aido locale. La serata si aprirà alle 18 con il concerto dell’Orchestra di fiati femminile di Verona, diretta da Sabrina Casagrande con Anna Bernardi e Irene Priante, quindi la musicologa Laura Och proporrà un simpatico excursus sulle figure femminili nella storia della musica. Al termine la consegna dei riconoscimenti alle tre donne segnalate dalla comunità.

Nel foyer del teatro verrà inoltre allestito uno spazio con i prodotti gastronomici realizzati dalle detenute della casa circondariale di Verona grazie al progetto della cooperativa Panta Rei. E per una foto ricordo da incorniciare, l’associazione Le Blefane di Castelnuovo del Garda ha preparato una piacevole sorpresa. L’appuntamento è ad ingresso libero.