L’S & F Acoustic duo diventa trio per il live alla Vecchia Rama

La leader vocalist Simonetta Basile con il chitarrista Fabio Galvani e l’arrivo del batterista Luca Pighi, trasforma il suo organico da duo, l’S & F Acoustic duo, in trio per l’evento di sabato sera (19/11) alle 21 alla pizzeria ristorante Vecchia Rama a San Peretto di Negrar, organizzato da Musica Viva con la sua presidente Daniela «Dada» Benedini.

Simonetta fa parte delle Hillbilly Soul dal 1996 ed é certamente la piú soul delle tre coriste. Assieme hanno arricchito gli show di artisti come Bobby Solo, James Burton (Elvis Presley), Albert Lee, Joe Damiani, Luca Olivieri, Massimo Bubola, Jerry Calà, Dino, Morblus Band, Rudy Rotta, John Jorgenson, C.J. Marvin (alter ego di Elton John). La personalità vocale e personale di Simonetta é affascinante, ammiccante, dolce e aggressiva al tempo stesso, con una timbrica molto personale e coinvolgente, un’estensione di oltre due ottave ed una perfetta intonazione anche sulle blue note. Fabio Galvani ha iniziato a suonare la chitarra acustica una ventina di anni fa, studiando con diversi maestri i grandi del blues americano e del fingerpicking e appropriandosi di una tecnica notevolissima. Dopo aver abbracciato la chitarra elettrica semiacustica e aver suonato per molto tempo blues elettrico e rock con varie formazioni minori locali, da qualche anno ha iniziato a interessarsi di jazz. Negli ultimi anni ha preso parte al progetto dedicato a Django Reinhardt di Gianni Tomazzoni.

Luca Pighi è nato a Verona nel 1964. Ha frequentato i corsi di batteria del Cim di Verona nel 1977 e successivamente si é iscritto all'Accademia di musica moderna di Milano, partecipando ai seminari con Billy Cobham. Inizia quindi per lui un intensa attività live con varie formazioni e affrontando sempre stili molto diversi, sia in studio che dal vivo. Ha collaborato con tanti musicisti italiani e stranieri, tra cui Giuliana Bergamaschi, e con compagnie teatrali. Batterista versatile e sensibile, ha deciso recentemente di condividere le sue conoscenze attraverso l'insegnamento rivolto ai giovani allievi. Il repertorio spazia tra vari generi come pop, rock, reggae, jazz e soul.

Per informazioni e prenotare un tavolo tel. 349 8261711.