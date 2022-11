Quartetto Maffei  e Fucina Harmonica per il concerto "Otto sotto un tetto"

12 euro intero, 10 euro ridotto under 30-over 70 e 5 euro per gli under 18

Prezzo 12 euro intero, 10 euro ridotto under 30-over 70 e 5 euro per gli under 18

Con l’originale titolo di “Otto sotto un tetto”, il concerto proposto per questa domenica 4 dicembre alle 11 presso il Teatro Fucina Machiavelli riunirà sotto lo stesso tetto due quartetti appartenenti a generazioni diverse. Lo storico Quartetto Maffei, composto da Paola Gentilin, Filippo Neri, Giancarlo Bussola e Antonio Aiello che per questa volta sostituisce Marco Fasoli, dialogherà infatti con i giovani professionisti di Fucina Harmonica sulle note del Quartetto op. 18 n. 4 di Beethoven e l’Ottetto per archi di Bruch op. 20.

Il Quartetto di Beethoven è l’unico in tonalità minore della prima raccolta dei sei quartetti dell’opera 18 il n. 4 e si scosta dal resto della produzione anche per una scrittura che mette in netto risalto il primo violino. Altra particolarità è la mancanza del tempo lento. La scelta della tonalità di do minore favorisce una lettura drammatica che ha dato al quartetto una netta celebrità all’interno dell’opera stessa.

L’ottetto per archi op. 20 di Max Bruch è un’opera postuma, completato nel 1920, solo pochi mesi prima della morte del compositore. Il brano è di stampo pienamente romantico, dato che Bruch rimane fedele per tutta alla sua idea della musica tenendosi lontano dalle esperienze musicali di fine ottocento e primi novecento.

Per sottolineare l’atmosfera familiare, a partire dalle 10 il bar sito nel foyer teatro offrirà a tutti i partecipanti un caffè con dolcetto, fino ad esaurimento scorte.

I biglietti sono in vendita online sul sito www.fucinaculturalemachiavelli.com oppure domenica in biglietteria a partire dalle 10, al costo di 12 euro intero, 10 euro ridotto under 30-over 70 e 5 euro per gli under 18.