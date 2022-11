A Sommacampagna il concerto "Quando Mazzini suonava la chitarra"

La splendida cornice della sala Affreschi di Palazzo Terzi, Municipio di Sommacampagna, ospiterà, sabato 12 novembre alle ore 17, il concerto "Quando Mazzini suonava la chitarra", a cura del musicista Marco Battaglia. Il concerto si inserisce a pieno titolo, negli eventi dedicati all'approfondimento e valorizzazione della conoscenza storica del periodo risorgimentale, sostenuta dal Comune di Sommacampagna anche attraverso l’ideazione del MudRi - Museo Diffuso del Risorgimento, cui attualmente aderiscono oltre 30 Comuni e la Provincia di Mantova.

Specialista della musica dell’800 che interpreta con chitarre originale dell’epoca, fine concertista e collezionista di chitarre e strumenti musicali antichi, Marco Battaglia possiede una delle chitarre appartenute a Giuseppe Mazzini che fu un abile chitarrista, come è testimoniato, tra l'altro, da sue numerose lettere. Marco Battaglia ha conseguito la laurea in Conservatorio nel 1995 e svolge da anni un’intensa attività come solista, anche con orchestra; si esibisce regolarmente e tiene masterclass in importanti sedi e per festival, realizzando numerose tournée internazionali, spesso su incarico delle Ambasciate d’Italia e degli Istituti Italiani di Cultura. Dal 2008 cura la direzione artistica dell’annuale ‘800Musica Festival ed è coordinatore dell’800 Musica Ensamble e del TrioQuartetto da lui fondati.

Durante il concerto, sulla chitarra realizzata dal celebre liutaio napoletano Gennaro Fabricatore (Napoli 1811) appartenuta al Mazzini, verranno proposte musiche originali di Paganini, Pacini/Giuliani, Rossini/Giuliani, Moretti, Verdi/Mertz, Legnani. Il concerto realizzato nel 150° anniversario della morte di Giuseppe Mazzini (1872-2022) è a ingresso libero.

Per info: Ufficio Cultura Comune di Sommacampagna - Tel. 045 8971356-7 - ufficio.cultura@comune.sommacampagna.vr.it o Marco Battaglia: info@marcobattaglia.it - www.marcobattaglia.it - www.800musicafestival.it.