Festival dei Colli Morenici: tappa a Castelnuovo del Garda con Concerto Pop

Il Festival dei Colli Morenici fa tappa a Castelnuovo del Garda. Sabato 1° giugno, alle 21, al Brolo delle Melanie, l’Orchestra dei Colli Morenici, accompagnata dalla splendida voce di Brunella Angela Mazzola, si esibirà in Concerto Pop. La rassegna, giunta alla quarta edizione, è a cura dell’Accademia Musicale dei Colli Morenici APS con la direzione artistica di Nicola Ferraresi.

L’appuntamento a Castelnuovo del Garda, promosso dal Comune, è ad ingresso libero ma è consigliata la prenotazione (orchestradeicollimorenici@gmail.com).

Il Festival proseguirà per tutta l’estate fino al 25 agosto toccando complessivamente dodici Comuni (dieci in provincia di Mantova, uno in provincia di Brescia e per la provincia di Verona Castelnuovo del Garda). La scelta dei luoghi che incorniciano gli eventi vuole mettere in risalto le bellezze paesaggistiche, naturalistiche e storiche del territorio delle Colline Moreniche.

Un caffè con l’autore: incontro con Sonia Aggio

Nell’ambito della rassegna “Un caffè con l’autore”, sabato 1° giugno, alle 10.30, in sala Libertà a Castelnuovo del Garda, Sonia Aggio, scrittrice e bibliotecaria, parlerà del suo ultimo libro Nella stanza dell’imperatore, candidato al Premio Strega. Presenta Elsa Riccadonna. L’appuntamento, promosso dall’Assessorato alla Cultura, è ad ingresso libero, è però consigliata la prenotazione a: biblioteca@castelnuovodg.it.