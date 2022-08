Al Teatro Romano il concerto dei Pink Floyd Legend "Atom Heart Mother"

A quattro anni del grande successo ottenuto al Teatro Romano, i Pink Floyd Legend tornano a Verona il 9 settembre 2022, accompagnati da coro e orchestra, con il concerto-evento "Atom Heart Mother". Il tour estivo dei Pink Floyd Legend partito con un sold out dal Teatro Romano di Fiesole, ha fatto tappa a Roma il 3 agosto alla Cavea del Parco della Musica registrando più di 3000 spettatori ed è proseguito in Sicilia al Teatro Valle dei Templi di Agrigento e all'Anfiteatro di Zafferana Etnea. Dopo la data di Verona il tour proseguirà allo Sferisterio di Macerata il 10 settembre per riprendere a ottobre all’Arena Romana di Bucarest.

Un grande successo riscosso ovunque grazie alla realizzazione “unica e speciale” della celebre suite. Dal 2012 i Pink Floyd Legend, infatti, sono i soli a portare in tour la versione integrale di ATOM seguendo la partitura originale (e autografata) del compositore inglese Ron Geesin, con il quale i Legend hanno sottoscritto a Londra, anni fa, un sodalizio artistico. I Pink Floyd Legend sono Fabio Castaldi (voce e basso), Alessandro Errichetti (voce e chitarre), Simone Temporali (voce e tastiere), Paolo Angioi (chitarre, basso e cori) ed Emanuele Esposito (batteria). Completano la formazione Giorgia Zaccagni, Nicoletta Nardi e Sonia Russino ai cori e Maurizio Leoni al sassofono solista.

Ad accompagnare la band romana, il grande ensemble classico diretto da Giovanni Cernicchiaro composto dalla Legend Orchestra (con gli Ottonidautore e Federica Vecchio al violoncello solista), dalle tre voci soliste di Elena D’Elia, Francesca Romana Iorio e Carla Carrì e dal Legend Choir che nella data di Verona vedrà protagonista la Corale Polifonica Sforzesca di Milano preparati da Fabio Moretti, il Coro Suono Antico di Merate preparati da Damiano Rota, il Coro Sesto Sound Gospel e la Corale Ponchielli - UTE di Sesto San Giovanni preparati da Giuseppe Guglielminotti Valetta, il Coro Voces Amoenae di Milano preparati da Alberto Mondini e il Coro Le Dissonanze di Monza preparati da Luca Scaccabarozzi.

Atom Heart Mother si snoda attraverso straordinarie combinazioni tra musica classica e rock, alternando momenti pervasi da eleganti melodie ad altri di pura potenza sinfonica: Atom è considerato il disco della maturità e un punto di svolta nel percorso artistico per i Pink Floyd che abbandonano la psichedelia in nome del progressive rock. Nel corso del concerto non mancheranno i più grandi successi del gruppo britannico (da quelli degli esordi a quelli più recenti) che i Pink Floyd Legend eseguiranno nella classica formazione live a 9 elementi.

Le oltre due ore di musica si avvarranno di un incredibile nuovo disegno luci e laser e di sorprendenti effetti scenografici che, uniti alla fedeltà degli arrangiamenti, ai video dell’epoca proiettati su schermo circolare di 5 metri, agli oggetti di scena, ricreano quel senso di spettacolo totale per vivere un'indimenticabile “Floyd Experience”.

Biglietti su ticketone.it.

Da 25 euro + d.p.

Pink Floyd Legend @Giulio Paravani - foto via Ufficio Stampa Fabiana Manuelli