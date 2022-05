A Verona uno speciale concerto di Pentecoste aperto a tutta la città

Domenica 5 giugno 2022 la Fondazione Verona Minor Hierusalem in collaborazione con l’Associazione Culturale “I Musici di Santa Cecilia” organizza uno speciale concerto di Pentecoste aperto a tutta la città: nella giornata che fa memoria della nascita della prima comunità degli apostoli, Verona Minor Hierusalem vuole farsi portatrice di un segno di luce e di speranza in questo momento di tensione e difficoltà per tutti i popoli, condividendo anche quest’anno messaggi di pace con il Consiglio chiese cristiane, il Consiglio islamico e la Comunità ebraica che hanno la loro sede a Verona.

Come è ormai consuetudine la Fondazione Verona Minor Hierusalem organizza un evento a Pentecoste per rievocare l’importanza del sigillo legato a un’immagine urbanistica ricreata a Verona nel Medioevo sul modello di Gerusalemme. Come Gerusalemme è definita “città della Pace”, così anche Verona, che è una delle “Piccole Gerusalemme d’Europa”, è chiamata ad esserlo, tornando al fulcro di attività che da lei si irradiano, come quando era crocevia dei pellegrinaggi verso Roma e Gerusalemme.

Il programma del concerto, diretto da Dorino Signorini, con Coro e Orchestra dei “Musici di Santa Cecilia”, prevede musiche e testi in più lingue per condividere un messaggio internazionale di pace. Durante il concerto verranno eseguite musiche di Mendelssohn, Kedrov, Charpentier, Ramirez, Gounod, Vivaldi, Bertoni, Händel. Verona si impegna a diventare un ponte di fraternità che permette di superare ogni barriera, ogni muro, ogni divisione: la Minor Hierusalem di Verona si farà quindi crocevia tra Gerusalemme e Roma, Nova Hierusalem, grazie al videomessaggio di pace e speranza del Patriarca di Gerusalemme Mons. Pierbattista Pizzaballa. Il servizio di accoglienza sarà gestito dai volontari della Fondazione Verona Minor Hierusalem che, al termine del concerto, saranno disponibili per un accompagnamento culturale all’interno della chiesa.

Il concerto verra? realizzato grazie al contributo economico della Societa? Il Point - ITOP s.r.l. e rientra nelle attivita? del Bando “Valore Territori” della Fondazione Cariverona, sostenuto dalla Diocesi di Verona con il partenariato di Cattolica Assicurazioni e Banco BPM.