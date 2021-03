Dal Teatro Ristori il tradizionale concerto di Pasqua con il Verona Baroque Consort

Torna il tradizionale appuntamento per celebrare il periodo pasquale del Teatro Ristori, quest’anno con la rassegna Digital. Domenica 4 aprile alle ore 17 uno speciale omaggio a Bach con il Verona Baroque Consort e l’introduzione all’ascolto del Direttore Artistico Alberto Martini. Lo spettacolo sarà trasmesso online sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Teatro Ristori.

Ripercorrere la storia dei Concerti strumentali di Johann Sebastian Bach è come compiere un cammino in un difficile sentiero di montagna, ma immerso in un panorama di suggestiva bellezza. I tre concerti per due clavicembali rappresentano un capitolo singolarmente compatto nella produzione del compositore, e al tempo stesso una sintesi meravigliosa delle diverse stagioni della sua attività. Fondamentale il contesto professionale in cui essi videro la luce, nel breve torno d’anni tra il 1730 e il ’36, una stagione d’inquietudine e ricerca in un clima burrascoso, in cui Bach intraprende nuove vie per la sua creatività, spaziando su una vastità di generi e forme musicali forse sino ad allora inedita: forse mai tanti interessi diversi si erano assiepati insieme sul tavolo del compositore.

Verona Baroque Consort

Questo ensemble nasce dal desiderio di alcuni musicisti molto attivi nel mondo della musica barocca, che per motivi professionali hanno base a Verona, di far conoscere pagine straordinarie del repertorio settecentesco europeo. Ogni progetto, che sfocia in una serie di concerti, mette in evidenza le virtù tecniche e artistiche di ogni singolo musicista, creando un autentico caleidoscopio di timbri e di suoni, magistralmente uniti tra loro. Il colore degli strumenti antichi e la prassi esecutiva storicamente informata costituiscono l’essenza e il valore aggiunto dell’ensemble, che restituisce vitalità e attualità alle immortali pagine del barocco europeo, facendole entrare con maggiore energia nel cuore e nella sensibilità dell’ascoltatore.

Informazioni e contatti

Maggiori informazioni sulla rassegna Teatro Ristori Digital sono disponibili sul sito www.teatroristori.org. Per seguire i concerti sarà sufficiente collegarsi alla pagina Facebook del Teatro Ristori o al canale YouTube.