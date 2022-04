"Stabat Mater" di Pergolesi, concerto per la pace in Ucraina nella Chiesa di San Luca Evangelista

Domenica 10 aprile alle 17 nella chiesa di San Luca Evangelista a Verona si terrà un concerto speciale di Fucina Harmonica a ingresso libero, con raccolta fondi a sostegno del popolo ucraino. In programma lo Stabat Mater di Pergolesi, una delle composizioni sacre più celebri della storia della musica, che sarà eseguito da un organico ristretto, con archi, basso continuo, soprano e mezzosoprano, così da esaltarne la dimensione intima e il pathos.

Il tema è infatti quello della Madre che piange il Figlio defunto, un’immagine straziante e contro natura, perché mai una madre dovrebbe assistere alla morte della sua creatura, e purtroppo ancora attuale. Non solo Stabat, tempo imperfetto, ma quindi anche Stat mater, presente, perché a 2.000 anni da quel supplizio che vide Gesù di Nazareth, giovane e nel pieno delle forze, esanime tra le braccia della Madre, ancora oggi in Ucraina e negli altri teatri di guerra troppe madri ‘stanno’ in questo dolore disumano.

Quis est homo qui non fleret, quale uomo non piangerebbe, al vedere. E nella bulimia di immagini cui siamo così freddamente abituati, è proprio il suono, la Musica, l’emozione che vibra diventando empatia, che ci ricorda oggi di essere Umani.

