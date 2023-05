Concerto nel parco del Brolo delle Melanie: le più belle canzoni dei Queen suonate da un’orchestra

Sabato 17 giugno, alle 21, nel parco del Brolo delle Melanie a Castelnuovo del Garda, l’assessorato alla cultura propone il concerto gratuito Classic Save the Queen: le più belle canzoni della band britannica interpretate dell’Orchestra dei Colli Morenici con il cantante Massimo Piubelli.

Non si tratta di una cover band ma di un progetto che vuole far conoscere le sonorità di un’orchestra classica in una versione più moderna. Tutti gli arrangiamenti musicali sono stati realizzati appositamente dal maestro Nicola Ferraresi.

Oltre alla qualità dell’esibizione, gli spettatori avranno modo di apprezzare la splendida acustica del Brolo, una sorta di anfiteatro naturale in grado di valorizzare al meglio la performance dei musicisti. Al termine del concerto verrà offerto ai presenti un assaggio dei vini del territorio a cura del Consorzio Vini Mantovani.