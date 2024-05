Concerto omaggio a due grandi miti: Renato Zero e Massimo Ranieri che saranno interpretati rispettivamente da Luca Stella e Roby De Luca. L'evento si terrà al teatro San Giovanni Evangelista, in via Quadrato 2 a Verona, domenica 12 maggio in occasione della festa della mamma dalle ore 15.45.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Con la partecipazione dei ballerini della Fucina della danza di Verona e direzione artistica di Cristiana Cristiani. Conduce Franca Cerveni. Evento organizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di Verona.