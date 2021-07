"Se non canto non vivo", il concerto omaggio a Mia Martini a Villa Venier

Mercoledì 11 agosto, alle ore 21.30, Stephanie Océan Ghizzoni sarà in scena a Villa Venier di Sommacampagna con lo spettacolo ‘Se non canto non vivo’, un omaggio musicale dedicato a Mia Martini. Il concerto viene proposto come un viaggio nell’anima dell’indiscussa regina della musica italiana, fatto di canzoni, vita, gioie, dolori e amori, 16 brani suonati con grande raffinatezza da Daniele Rotunno al pianoforte, Marco Pasetto al clarinetto e sax soprano e Anna Pasetto al violino. Stephanie Océan Ghizzoni aggiunge la sua voce come strumento intenso e delicato.

Un progetto costruito sartorialmente sulle caratteristiche vocali della cantante blues che, nella sua arte musicale e nel piglio di carisma e vitalità, ha un particolare affinità con il cantato e il vissuto di Mia Martini. «Io e Mimì, una storia d'amore nata la prima volta che la vidi cantare in TV quando ero solo una bambina - racconta Stephanie - ricordo nitidamente quella donna, elegante e raffinata, apparentemente corazzata come una guerriera, forte nei gesti e nelle espressioni del viso, ma con un anima di fragile cristallo».

Informazioni e contatti

Posto unico numerato a 17.25 euro (compresa prevendita), per residenti nel Comune di Sommacampagna 15 euro. I biglietti sono in prevendita da Verona Box Office - via Pallone, 16, tel. 045 8011154 – e on line sul sito www.boxofficelive.it.

Il concerto è organizzato da Box Office Live, in collaborazione con il Comune di Sommacampagna ed inserito nella rassegna estiva “Palco Venier – Le Arti delle Terre del Custoza.

