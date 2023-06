A Verona un concerto in omaggio a Maria Callas

L’opera lirica arriva in Circoscrizione 2^ con una serata gratuita per gli appassionati del genere ma anche per i meno habitué. L’appuntamento è per domenica 11 giugno alle 21 nel parco di Villa Scopoli ad Avesa, con “Anteprima Opera: omaggio a Maria Callas”, un concerto di arie operistiche con i brani che hanno reso famosa Maria Callas, molti dei quali interpretati in Arena.

Ad esibirsi sul palco ci sarà Carolina Gallardo, soprano applaudita in varie città italiane e straniere, tra cui Salisburgo e Parigi, accompagnata alla tastiera dal Maestro Alessandro Marini, noto pianista concertista a livello internazionale. «Quest’anno ricorre il centesimo del festival lirico ma anche il centenario della nascita di una delle cantanti liriche più famose al mondo, alla quale i veronesi sono molto legati – ha detto la presidente della Circoscrizione 2^ Elisa Dalle Pezze-. Da qui l’idea di organizzare un evento speciale aperto a tutti, per portare un po’ di festival nei quartieri».

L’iniziativa, che prevede anche la visita al parco della villa, è realizzata in collaborazione con l’associazione culturale Quinta Parete e con il sostegno del Consorzio Zai. A presentarla oggi in municipio insieme alla presidente Dalle Pezze c’era il presidente di Quinta Parete Federico Martinelli e la cantante lirica Carolina Gallardo.

Dal Rigoletto alla Traviata, dalla Carmen al Barbiere di Siviglia, passando per la Tosca, durante la serata saranno interpretate alcune arie delle opere del cartellone 2023 del festival areniano, ciascuna delle quali sarà anticipata da una lettura che contestualizzerà l’esibizione.

È consigliata la prenotazione sul sito di eventbrite.it. Info sul sito della Circoscrizione 2^, su quello di Quinta Parete e al numero 349-6171250.