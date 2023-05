Appuntamento a sabato 17 giugno ore 21 in Piazza Costituzione a San Bonifacio.

L’evento, patrocinato da Comune di San Bonifacio, Provincia di Verona, AMBAC, Pro Loco e Comunità Parrocchiale Sant’Abbondio vedrà New Sambo Big Band cimentarsi con un repertorio che strizzerà l’occhio alla musica italiana degli anni Settanta senza dimenticare alcuni celebri brani dei Beatles e di altri famosi autori internazionali.

Sabato 17 giugno alle ore 21, in Piazza Costituzione a San Bonifacio, l’associazione musicale Banda Spettacolo di Prova – APS presenterà il concerto denominato “Mi ritorna in mente”, arrivato quest’anno alla terza edizione.

"Mi ritorna in mente", la New Sambo Big Band in concerto