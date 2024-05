New Sambo Big Band in concerto: "Mi ritorna in mente"

Sabato 15 giugno alle ore 21, in Piazza Costituzione a San Bonifacio, l’associazione musicale Banda Spettacolo di Prova – APS presenterà il concerto estivo denominato “Mi ritorna in mente”, arrivato quest’anno alla quarta edizione. L’evento, patrocinato da Comune di San Bonifacio, Provincia di Verona, AMBAC, Pro Loco e Comunità Parrocchiale Sant’Abbondio vedrà New Sambo Big Band proporre un programma quasi completamento rinnovato, che affiancherà ai grandi classici della musica leggera italiana degli anni Settanta ed Ottanta, una selezione di celebri pezzi di famosi autori internazionali.

È prevista la partecipazione di due straordinari ospiti: la confermatissima Morena Garbin e Manuel Restelli che grazie alla sua spettacolare interpretazione di Elvis, ci guiderà alla scoperta delle canzoni più famose del celebre cantante americano. Effetti video, costumi, luci e colori supporteranno la musica che sarà la protagonista della serata, presentata dalla sempre elegante Nadia, alla guida della quarta edizione de “Mi ritorna in mente”, coadiuvata dal service tecnico di Eurika Sas dei fratelli Adami. Ci sarà un occhio di riguardo per il palcoscenico, grazie alla collaborazione con la ditta Renato Capitanio e figlio e il vivaio Dall’Ava, i quali cureranno l’allestimento di piante e fiori così da non lasciare nulla al caso. La formazione sarà diretta dal Maestro Paolo Menini che accompagnerà i 50 e più elementi dell’orchestra in un’ora e mezza circa di musica leggera.

«Obiettivo - sottolinea il Direttore artistico di New Sambo Big Band – è quello di coinvolgere fin dalle prime note, proponendo dinamiche esplosive e ritmi serrati, così da abbracciare il numeroso pubblico che ogni anno ci segue con crescente affetto».

«Vogliamo infine evidenziare – conferma il Presidente Alessandro Ghellere - il fatto che l’orchestra rappresenta sempre più il fiore all’occhiello di un’attività di base rappresentata dalla Scuola di Musica; il 19 maggio si è tenuto presso il Teatro Centrale il primo concerto della Sambo Young Band, orchestra composta da trenta allievi della Scuola di musica che rappresentano il futuro della musica d’assieme di qualità nell’est veronese» .