A San Pietro in Cariano il concerto natalizio del Trio Calliope

Domenica 3 dicembre 2023 presso il teatro del Circolo NOI di S. Pietro in Cariano alle ore 17 si terrà il concerto natalizio organizzato dalla Libera Università Popolare della Vapolicella in collaborazione con BCC Valpolicella Benaco e con il patrocinio del Comune di S. Pietro in Cariano. Per l’occasione si esibirà il Trio Calliope con un repertorio di musiche da film, che vanno dai temi de La vita è bella a quelli di Schindlers List e The Russian House, con poi le musiche immortali di Georg Gershwin ed Ennio Morricone.

Il Trio Calliope è un’ensemble nata nel 2000 come trio strumentale composto da pianoforte, oboe e corno con l’intento di valorizzare il repertorio romantico. In seguito il gruppo allarga i suoi orizzonti includendo nei propri programmi pregevoli trascrizioni di significativi autori del Novecento. I componenti dell’ensemble da anni svolgono intensa attività artistica in tutta Italia e all’Estero, collaborando anche con formazioni orchestrali quali l’Orchestra del Teatro alla Scala, la Filarmonica della Scala, l’Orchestra del Teatro “La Fenice”, l’Orchestra Sinfonica di Milano “G.Verdi”, l’Orchestra Sinfonica della RAI.

L’ingresso al concerto è gratuita e a seguire ci sarà un momento conviviale per uno scambio di auguri. Il rinfresco è offerto da Pasticceria Conato e Corte Aleardi. La direzione artistica del concerto è di Carla Tessari, che da quest'anno tiene presso la Libera Università Popolare della Valpolicella un corso di "Guida all'ascolto musicale".

«In un momento in cui i venti della guerra e le preoccupazioni quotidiane sembrano offuscare le luci del Natale, desideriamo offrire un momento di bellezza e di sincera convivialità attraverso la magia della musica» commenta Nicoletta Capozza, Presidente della Libera Università Popolare della Valpolicella.