Al Teatro Camploy di Verona l'"Anteprima di Natale con Frank Zappa"

La colonna sonora di questo Natale sarà con la musica di Frank Zappa. Giovedì 23 dicembre alle 21.15 si svolgerà al Teatro Camploy “Anteprima di Natale con Frank Zappa”, concerto della Big-Band Ritmo-Sinfonica Città di Verona, tradizionale appuntamento di dicembre giunto alla 24^ edizione.

Dopo l'evento in streaming nel 2020, si ritorna in presenza con una serata che coniugherà musica e arte a 360°. Il repertorio scelto quest’anno infatti spazierà attraverso tutti i generi musicali, dal momento che Frank Zappa, nato nel 1940 e morto nel 1993, scrisse un importante capitolo artistico grazie ad una produzione enorme, eterogenea e ricca di influenze stilistiche, mettendosi in competizione, ironicamente, con qualsiasi genere musicale.

Per questo motivo ad affiancare la Big-Band ci sarà anche il cantante e chitarrista bresciano Daniele “Dan” Martinazzi, vero esperto vocale e strumentale del repertorio zappiano e Michele Pachera con la marimba per proporre brani rock, jazz, rhythm & blues, anni ’50 e perfino di musica colta.

Ad arricchire la serata, che si inserisce nella 7^ edizione della rassegna La Città del Jazz al via al Teatro Camploy da aprile 2022, ci sarà Stephanie “Ocean” Ghizzoni, cantante e pittrice diplomata all’Accademia di Brera che, durante il concerto, dipingerà dal vivo il volto del compositore italoamericano.

Come da tradizione inoltre si potrà assistere alle prove generali il giorno precedente, mercoledì 22.

Informazioni e contatti

Per partecipare si dovranno ritirare degli inviti disponibili, fino ad esaurimento, presso gli uffici dell'URP - Relazioni con il Pubblico - via Adigetto, 10, dalle ore 9 di lunedì 20 dicembre. Sarà obbligatorio essere in possesso di super green pass.

Per informazioni https://www.comune.verona.it/ teatrocamploy.

L’evento è stato presentato in sala Arazzi dall’assessore alla Cultura Francesca Briani. Presenti per la Big-Band Ritmo-Sinfonica Città di Verona il presidente Paolo Girardi, il maestro Marco Pasetto e l’assistente Renzo Zambolin, il cantante e chitarrista Daniele “Dan” Martinazzi e la cantante e pittrice Stephanie “Ocean” Ghizzoni.

«Nel periodo di Natale il concerto della Big-Band è uno degli appuntamenti maggiormente attesi dalla nostra città – ha detto l’assessore Briani -. Finalmente si torna in presenza, anche se va riconosciuto che il bel concerto dell’anno scorso online ci ha fatto sentire meno soli e distanti. Siamo tutti ormai abituati alla loro musica, arte e simpatia quindi, vista anche la scelta di proporre musiche di Frank Zappa, sarà un bellissimo modo per aspettare il Natale, come accade ormai da più di vent’anni».

«È bello pensare che da ventiquattro anni collaboriamo con il Comune per il concerto di Natale, e speriamo possa proseguire ancora per molto – ha affermato il presidente Girardi -. Quest’anno è prevalsa l’anima rock della band, per questo abbiamo sviluppato un ricco programma dedicato a Zappa».