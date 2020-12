La Big Band Ritmo Sinfonica Città di Verona per il concerto di Natale dal Teatro Camploy

Anche il Natale 2020 avrà il suo tradizionale concerto. Senza pubblico dal vivo, ma in streaming e quindi accessibile a tutti. Mercoledì 23 dicembre, alle 21, dal Teatro Camploy, la Big Band Ritmo Sinfonica Città di Verona si cimenterà con le più famose canzoni della tradizione leggera americana del secolo scorso. L'evento, voluto dal Comune di Verona e diretto dal maestro Marco Pasetto, sarà trasmesso sul canale Youtube della Big-Band e sulla pagina facebook dell’Altro Teatro. Il video integrale verrà poi pubblicato anche sul sito del Comune di Verona.

«In un periodo come questo – sottolinea l’assessore alla Cultura Francesca Briani – non abbiamo voluto rinunciare agli auguri in musica che da anni caratterizzano la programmazione natalizia offerta alla nostra comunità. Certo, come tutti ci siamo dovuti adeguare ai tempi della pandemia e gli spettatori invece che sulle poltroncine del Camploy saranno seduti sui divani di casa, ma questo non cambierà il calore che i brani, scelti dalla Big-Band per celebrare le feste, sapranno infondere in tutti noi».

Tra le canzoni in scaletta, All the Things You Are, My Favorite Things, Blue Moon, My Funny Valentine, tratte da celebri musical scritti da autori e compositori come Irving Berlin, George Gershwin, Cole Porter, Jerome Kern, Richard Rodgers e William Hurt. Sono brani diventati nel tempo dei classici del jazz, cantati e suonati dai più grandi interpreti della musica afroamericana. Il concerto si concluderà con White Christmas, scritto da Berlin e diventato uno dei più popolari temi natalizi. La serata si inserisce nella rassegna ‘La Città del Jazz’, giunta alla sesta edizione.