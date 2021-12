"Sinfonie per il Natale", al Camploy il concerto benefico per sostenere l’associazione Alzheimer Verona

Prezzo non disponibile

Il ritmo delle feste si accende per la solidarietà. Mercoledì 15 dicembre, al Teatro Camploy, il concerto "Sinfonie per il Natale" regalerà una serata in musica a tutti i partecipanti che, con il biglietto di ingresso, sosterranno l’associazione Alzheimer Verona. Tutto il ricavato, infatti, verrà devoluto alla realtà che a Verona e provincia conta 17 centri di sostegno e supporto alle famiglie con malati.

La serata sarà un omaggio ai Boleri più belli della storia, con undici canzoni a cura dei maestri Giuliana Bergamaschi, Claudio Moro e Luca Pighi. L’attore Guido Ruzzenenti interverrà leggendo brani di Gabriel Garcia Marquez. Non mancherà l’esibizione ballata del capolavoro di Maurice Ravel, appunto il famosissimo “Bolero”, eseguito dai pluripremiati ballerini della prestigiosa scuola Garda Danze, presentati dal professor Mario Guidorizzi. La seconda parte della serata sarà allietata dal coinvolgente coro Gospel “Mélos Idé”. La musicista Eugenia Soregaroli, flautista e da anni collaboratrice volontaria nei Centri Sollievo dell’associazione Alzheimer, si esibirà in cinque famosi motivi dedicati alle Sante festività.

Il concerto, organizzato da associazione Alzheimer Verona, con il patrocinio e la collaborazione di Comune di Verona e Ulss9 Scaligera, è stato presentato questa mattina in Municipio. Presenti l’assessore ai Servizi sociali Maria Daniela Maellare, la presidente dell’associazione Alzheimer Maria Grazia Ferrari e alcuni degli artisti che si esibiranno durante la serata.

Informazioni e contatti

«Siamo felici di sostenere questa importante realtà scaligera – ha detto Maellare -, che anche durante il lockdown non ha mai abbandonato malati e familiari. Ci auguriamo che i biglietti vadano a ruba e il ricavato possa essere il più alto possibile in modo da coprire alcune delle spese che l’associazione affronta quotidianamente per portare avanti le numerose attività».

Biglietti in vendita nella sede dell’associazione Alzheimer in piazza Santo Spirito 13. Informazioni ai numeri 045 5547796 - 348 6373776.

