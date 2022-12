Concerto di Natale in Quinta circoscrizione con la Jazzset Orchestra

Con la promozione della Quinta circoscrizione “Borgo Roma - Cadidavid” del Comune di Verona, la Jazzset Orchestra terrà il concerto di Natale dal titolo “Swinging Christmas 2022” giovedi sera 22 dicembre, presso il Teatro David di Piazza Roma a Cadidavid.

L’evento è incentrato sulla suggestiva musica in voga negli Anni Trenta/Quaranta del Novecento, meglio conosciuta come “L’Era dello Swing” e trasporterà il pubblico nella magica atmosfera delle feste danzanti e alla gioiosa musica delle mitiche Big Band americane, allora al vertice. Citiamo quelle di Duke Ellington, Benny Goodman, Count Basie e Glenn Miller, che saranno evocate dai 18 orchestrali e le voci soliste di Rossana D’Auria e di Stefano Fusco con la direzione di Gilberto Merli, che proporranno un programma di brani strumentali del Jazz “ruspante, notissime ballad e di sofisticate e confidenziali canzoni. Non mancheranno brani di di carattere natalizio.

Un repertorio di taglio internazionale che la Jazzset Orchestra, attivissima da oltre trent’anni, porta in Teatri, Auditorium, Piazze e Parchi in Italia ma anche all’estero e sempre con notevoli consensi del pubblico. Al concerto, che inizierà alle ore 21, l’ingresso della Cittadinanza sarà libero e gratuito.

Web: www.jazzset.it.