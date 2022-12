Un "Concerto di Natale" alla Gran Guardia all’insegna della solidarietà

Saranno quindici musicisti e due ballerini i protagonisti della prima edizione del “Concerto di Natale 2022” all’Auditorium della Gran Guardia giovedí 22 dicembre 2022 alle ore 21, organizzato da Daniela “Dada” Benedini di Musica Viva e Agbd onlus, Associazione genitori bambini down, con il patrocinio del Comune di Verona. L’ingresso è gratuito con offerta libera all’onlus.

È consigliata la prenotazione al 3404702936 o al 3478244570.

Le voci sono quelle di Stephanie “Ocean” Ghizzoni, Marie Claire Dubost delle Hillbilly Soul, Carlo Meoni, Daisy Benedini, con gli strumentisti Almiro Comucci, Luca Righetti, Elisabetta Brombin, Juri Pin, Claudio Sebastio, Gianni Marchetti, Marco Gennari, Niccoló Braggio, Pietro “Jeff” Corsi, Gabriele Fianco e Lele Zamperini. I ballerini che arricchiranno la scena con coreografie tematiche sono Roberta Papeti e Pierluigi Mirandola di Settantasette Bis Dance.

Il repertorio tipicamente natalizio va da “Let rocking around the Xmas tree”, passando per “Christmas in love”, “Imagine”, “O holy night”, “Jingle bells rock”, “White Christmas”, “Let it snow” ed altre e finendo con “Happy Xmas - war is over” di John Lennon. Non mancherà la mitica “What a wonderful world” di Louis Armstrong cantata da Gianni Marchetti. Negli auspici dell’organizzatrice Dada, c’é la speranza che questa splendida iniziativa cultural-popolare benefica diventi una consuetudine per i veronesi ed i turisti in città.