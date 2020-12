Discanto porta la musica a domicilio per beneficenza a Natale

Musica a domicilio per beneficenza. Per Natale Fondazione Discanto regalerà a tutti gli appassionati il concerto di Jieru Wang, talento internazionale che è stata tra i protagonisti a Villa Vecelli Cavriani di Mozzecane del “Talent Music Summer Festival”, evento ideato e diretto dall’Associazione culturale Artematica. Il festival è stato coprodotto con Fondazione, con il patrocinio del Comune di Mozzecane e della Provincia di Verona. Lo scopo è quello di raccogliere fondi per la Fondazione Historie onlus di Villafranca, che si prende cura di disabili e malati di Parkinson e Alzheimer. Nel video che sarà scaricabile gratuitamente da mercoledì 23 dicembre scorreranno, infatti, in sovraimpressione dati e notizie riguardanti la Fondazione, con le indicazioni necessarie per fare un’offerta.

Il concerto, che potrà essere scaricato sui canali della Fondazione Discanto (Facebook, Youtube e sito), è quello per viola e orchestra in Re maggiore, opera 1, allegro, di Carl Stamitz, violinista, violista, composit ore tedesco di origine ceca, esponente del Classicismo. Scrisse diversi concerti per strumenti solisti e orchestra (significativi sono i numerosi concerti per strumenti a fiato, in particolare per clarinetto), nonché doppi, tripli e quadrupli concerti con svariate formazioni di strumenti.

«Abbiamo sempre dato organizzato iniziative con lo scopo di dare sostegno ad associazioni che si occupano di progetti sociali – spiega Andrea Turrina, presidente di Fondazione Discanto -. Lo scorso anno avevamo promosso una cena di Natale devolvendo i fondi raccolti proprio a Fondazione Historie. Con l’emergenza Covid abbiamo dovuto sospendere tutta la nostra attività dei concerti dal vivo e a contatto con la gente, ma questo non significa restare inattivi. Abbiamo deciso infatti di dare vita al progetto "Music Delivery", mettendo a disposizione i video con i più bei concerti del Talent Music Summer Festival, realizzati a Villa Vecelli Cavriani durante l'estate 2020, gratuiti per tutti gli appassionati. Ora, durante le feste natalizie, pubblicheremo una serie di video con lo scopo di sostenere alcune associazioni. Oltre a Fondazione Historie, prevediamo altre raccolte fondi a favore di Protezione Giovane, che si occupa di donne vittime di violenza e di Pole Emergency, che garantisce servizi di trasporto sanitario».

Fondazione Historie dal 1978 offre alle persone con disabilità o fragilità mentale servizi per la socializzazione, il recupero delle abilità e la riabilitazione. “Seguiamo circa 120 persone in tutta la provincia di Verona – spiega la presidente Clara Rensi -. Abbiamo sia centri diurni, dove si realizzano oggetti che vendiamo in un negozio a Villafranca, sia residenziali, sia in due appartamenti. Contiamo 45 dipendenti oltre alla collaborazione di numerosi volontari, ma con la pandemia il loro apporto è purtroppo ridotto. Durante il lockdown abbiamo anche messo in atto un servizio di supporto online, molto apprezzato da ospiti e familiari. I contributi pubblici sono insufficienti per sostenere tutta l’attività. Perciò le iniziative di raccolta fondi sono di vitale importanza, anche perché c’è una crescente domanda di assistenza, tant’è che abbiamo parecchie persone in lista d’attesa”.

Da novembre Fondazione Discanto ha promosso l’iniziativa “Music Delivery”, nata dalla volontà di condividere con il pubblico l’entusiasmante stagione di spettacoli estiva che ha visto sul palco di Villa Vecelli Cavriani oltre 100 musicisti di alto livello. Un’opportunità di rivivere emozioni e musica sia per chi c’era che per chi non c’era, che potrà riempire lo stop artistico causato dalla pandemia. Ora l’intenzione è di utilizzare il materiale anche per valorizzare alcune realtà del territorio, inserendo nei video informazioni sull’attività di associazioni che operano nel sociale, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione.