Anche quest'anno Fondazione Cariverona Cultura presenta il "Concerto di Natale"

Il progetto Fondazione Cariverona Cultura mantiene vivo il tradizionale appuntamento con il Concerto di Natale, un’esperienza condivisibile per tutti dalla propria casa, diventando quest’anno un evento televisivo, radiofonico ed online! Un segno di speranza e di bellezza per le nostre comunità di riferimento. Con la straordinaria partecipazione del soprano Roberta Invernizzi e della flautista Anna Fusek accompagnate dalla Venice Baroque Orchestra diretta dal maestro Andrea Marcon.

Il primo appuntamento televisivo per il territorio veronese sarà il 24 dicembre alle ore 21.15 su TeleArena, contemporaneamente su Radio Verona ed in streaming sui canali social di Fondazione Cariverona, con l’esecuzione di un programma dedicato alle musiche di Corelli, Scarlatti, Pez e Vivaldi dalla suggestiva cornice del Battistero di San Giovanni in Fonte della Cattedrale di Verona. Sarà poi replicato, sempre sul canale televisivo veronese TeleArena, il 25 dicembre alle ore 9.30, il 26 dicembre alle ore 15 e il 27 dicembre alle ore 16.15.

Il programma

Giovedì 24 dicembre ore 21.15

ore Venerdì 25 dicembre ore 9.30

ore Sabato 26 dicembre ore 15

ore Domenica 27 dicembre ore 16.15

Informazioni e contatti

Web: https://www.fondazionecariverona.org/Nostri-progetti/natale-2020/

- https://www.facebook.com/fondazionecariverona

- https://www.youtube.com/channel/UCwGJI7XK2EoM8oQIR3PvH8g