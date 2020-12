Dal Colorificio Kroen per Natale "Dubwise Xmas Streaming"

Colorificio Kroen & Dubwise con la partnership tecnica di Rocket Radio presentano "Dubwise Xmas Streaming". Inizia a partire dal prossimo 25 dicembre un ciclo di streaming dal Colorificio che ci accompagnerà lungo i prossimi mesi di chiusura del Kroen. E non potevamo iniziare in modo migliore che festeggiando il Natale in casa Dubwise, l’appuntamento che si tiene ogni anno dalla notte dei tempi, come nelle migliori tradizioni.

«Purtroppo quest’anno non saremo come al solito tutti riuniti dinnanzi al Sound System di Tiberias Towa a farci squarciare dalle bass frequencies, ma siamo certi che il vostro salotto si trasformerà nel dancefloor perfetto e che saprete spremere a puntino il vostro hi-fi, perché certe cose succedono solo una volta l’anno and that’s the time to celebrate!».



STREAMING: https://rocketradiolive.com/television

SUPPORT KROEN: Lo streaming è gratuito, ma se vi è possibile è gradita una libera donazione per supportare il Kroen durante la chiusura forzata. Potete farlo qui: https://bit.ly/3gPAPgL.