Concerto di Natale aperto a tutta la cittadinanza nella chiesa di San Luca Evangelista

Musiche sacre della tradizione natalizia risuonano nella chiesa di San Luca Evangelista, in Corso Porta Nuova. L’esibizione musicale è per domenica 18 dicembre, alle ore 17.30, con il concerto di Natale "Gloria in excelsis Deo. L’esultanza per il Natale nella musica europea tra Cinquecento e Ottocento". A suonare, i musicisti dell’associazione culturale La Tavola Armonica, gruppo vocale-strumentale composto da una quindicina di elementi.

L’iniziativa, ad ingresso gratuito, è promossa dalla Circoscrizione Prima Centro Storico in collaborazione con l’Associazione Culturale di Ricerca ed Esecuzione Musicale La Tavola Armonica. A presentarla in municipio, il presidente della Circoscrizione Prima Lorenzo Dalai insieme alla direttrice de La Tavola Armonica, Chiara Zocca. «È con piacere che offriamo alla cittadinanza un concerto di musica sacra e natalizia con l’auspicio che possa portare serenità a chi vi partecipa – ha detto il presidente Dalai-. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, veronesi di ogni quartiere ma anche cittadini della provincia».

Il concerto

Sarà proposta una singolare "Messa natalizia" basata sui motivi del celebre canto Adeste Fideles, arricchita dall’esecuzione di alcuni pezzi sacri di epoche diverse e di differenti autori europei. Tra tutti la Cantata Op. 10 della musicista Isabella Leonarda, una composizione che unisce alla severità ecclesiastica testimoniata dalla lingua latina una sensibilità popolare davvero singolare nel dialogo tra gli angeli annuncianti e i pastori, primi testimoni del miracolo della nascita di Gesù.

Tutte le informazioni sul sito della 1^ Circoscrizione (https://circ1.comune.verona. it/nqcontent.cfm?a_id=83477).