Concerto di musica swing gipsy

«Ci vediamo sabato sera 27 aprile, ed alla fine della serata brindisi con prosecco!». L'Acoustic Waves 4et, ensamble musicale nato nel 2020 in piena pandemia e votato a sonorità Jazz e Gipsy si esibirà con data unica seguendo la rotta che va da Ella Fitzgerald a Mina, da Armstrong a Dalla. Un filo dalle sonorità swing che hanno coinvolto dagli anni 30 ai giorni nostri i grandi artisti del Jazz americani fino ai nostri Italiani d'autore.

«Il nostro filo musicale vi porterà “On the sunny side of the street” ma perché, beh, perché l'hanno suonata tutti i più grandi, Louis Armstrong, il Nat King Cole Trio , Dave Brubeck , Earl Hines , Benny Goodman , Lionel Hampton , Erroll Garner , Dizzy Gillespie , Art Tatum , James Booker , Count Basie, Lester Young ed Ella Fitzgerald... si,va bene; ma a chi piaceva sta musica? Oddio, a molti! Tra gli italiani, a Mina, a Lucio Dalla, a Cammariere, a Diodato, insomma, son canzoni da ascoltare!».

L'Acoustic Waves 4et è composto da Camilla Bertini alla voce, Ettore Agnoletto alla batteria, Luca ed Enrico Grendene contrabbasso e chitarra classica.