In un’atmosfera davvero unica, saremo catturati dai canti e dalle danze tradizionali dall’Europa dell’est ispirate alla tradizione yiddish. Lo spirito della musica klezmer, allo stesso tempo baldanzoso e introspettivo, viene elogiato in uno spettacolo in cui arrangiamenti di stampo classico-cameristico sono affiancati a momenti di improvvisazione libera e teatralità dissacrante.

Il Klezmer può infatti essere considerato uno dei più lontani esempi testimoniati di commistione e fusione musicale, per il fatto che contiene elementi della tradizione non solo ebraica ma anche rumena, bulgara, greca, russa, zingara, per arrivare alla componente improvvisativa inevitabilmente acquisita dall’incontro con il jazz americano. L’arte della musica Klezmer a lume di candela a Villa Dionisi il 21 aprile 2023.

