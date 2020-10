Musica Jazz e degustazione di Gin Tonic selezionati per il MuraFestival di Verona

Il jazz del gruppo Raise Four 4et sul palco del Mura Festival. Proseguono così gli appuntamenti della prima edizione del Festival al Bastione di S. Bernardino, voluto dal Comune di Verona. L’appuntamento è per domani, mercoledì 7 ottobre, a partire dalle ore 20.30. Come tutti i mercoledì, infatti, la serata del Festival è dedicata alle eleganti note del jazz e alla degustazione di Gin Tonic Premium, rigorosamente selezionati.

Il Raise Four 4et è un gruppo jazz di quattro giovani musicisti veronesi, composto da Zeno Merlini (sax), Francesco Benini (pianoforte), Thomas Dal Cappello (contrabbasso) e Umberto Dal Barco (batteria). Con il loro spettacolo intratterranno il pubblico con un delicato sottofondo musicale jazz. Studenti di Jazz presso vari conservatori italiani, cercano di unire il suono della tradizione swing con il jazz più contemporaneo.

Nell’incantevole ed affascinante cornice del parco delle Mura, unito all’ascolto del repertorio del gruppo jazzista, che spazia da standards jazz a brani con altre influenze musicali, avrete la possibilità di degustare in tre ricette differenti il gin del liquorificio bolognese Virus, Ferdinando Gin, accompagnato da toniche aromatizzate. Un Gin che ha origini lontane e che affonda le sue radici nella tradizione familiare De Cinque, la cui ricetta fu creata negli anni della Prima Guerra Mondiale dall’omonimo personaggio, nonché il nonno della famiglia De Cinque. Oggi i suoi discendenti, produttori di distillati nella provincia di Bologna, hanno ritrovato i suoi appunti segreti e riprodotto questo gin erbaceo e balsamico. A seguire, gli appassionati del genere musicale, potranno esibirsi sul Green Stage del MuraFestival ed intrattenere il pubblico con una jam sassion.

Informazioni e contatti

Mura Festival, è l’evento che fino al 31 ottobre anima il Parco delle Mura al Bastione di San Bernardino con un fitto calendario di appuntamenti, consultabile online al link: https://bit.ly/murafestival- 2020. L’area food and drink è aperta dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 24, sabato e domenica dalle ore 11 alle ore 24. Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica l’area gipsy market sarà aperta al pubblico con gli stessi orari del food.

L’ingresso al parco è gratuito, è possibile prenotare la degustazione di Gin Tonic inviando un sms o WhatsApp al 334 9595638.