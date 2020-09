Musica classica a Villa Vecelli Cavriani con una panoramica sul classicismo

Ci sarà anche una giovane violinista coreana a interpretare Mozart nel concerto che si svolgerà venerdì 11 settembre alle 21 a Villa Vecelli Cavriani di Mozzecane nell’ambito del “Talent music summer festival”, promosso dalla Fondazione Discanto con la direzione artistica dell’associazione culturale Artematica. In programma una panoramica sul classicismo: Mozart, Haydn e Hoffmeister. Si partirà da un organico tipicamente settecentesco che andrà poi a sfociare nel preromantico di Beethoven, con l’orchestra al completo di timpani e fiati.

In scena ancora la Master Orchestra, guidata dal maestro veronese Sergio Baietta, che accompagnerà cinque giovani musicisti , già vincitori di prestigiosi concorsi, che stanno prendendo parte ai corsi di perfezionamento organizzati da luglio dall’Accademia Internazionale di musica Talent Music Master Courses nella villa di Mozzecane. Ad aprire la serata sarà Rica Schultz, violista tedesca, che eseguirà il Concerto per viola e orchestra in re maggiore di Franz Anton Hoffmeister, uno dei più raffinati concerti per viola del classicismo viennese e tra i più eseguiti, molto vicino ai modelli di Mozart e Haydn. Seguirà il giovane pianista tedesco Jacob Aumiller con il Concerto per pianoforte e orchestra numero 3 opera 37 di Ludwig Van Beethoven, che il grande musicista eseguì in prima assoluta a Vienna nel 1803. Quindi la coreana Ye Gyeong Lee si cimenterà nel Concerto KV 219 di Wolfgang Amadeus Mozart, il più eseguito dei concerti per violino del compositore dove lo strumento solista è trattato con maestria. Ancora dalla Germania arriva Martin Knorzer, che suonerà il Concerto in do maggiore per violoncello, punto fermo del repertorio che mostra già un Haydn come un maestro della scrittura strumentale. Chiuderà la tedesca Anjulie Chen nel Concerto per pianoforte e orchestra KV 414 di Mozart.

Informazioni e contatti

In caso di brutto tempo gli spettacoli verranno spostati all’interno della villa, con capienza ridotta. Prenotazioni al 379-1613613. Informazioni sul sito www.fondazionediscanto.it.