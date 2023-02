Repertorio tutto da cantare e ballare con Monia Santoni & The Saints Band alla Vecchia Rama

Sabato 18 febbraio dalle ore 21 alla Vecchia Rama - L'osteria con pizza, una serata a tutto gas con Monia Santoni & The Saints Band. Tantissime le canzoni da cantare e ballare. Un repertorio che spazia dalla musica da ascolto per la prima parte per poi continuare con la migliore Disco Music 70's 80's 90's Greatest Hits. Insomma ce n'è per tutti i gusti. La band formata da circa un anno sta riscuotendo forti consensi da parte del pubblico ed è così formata: Monia Santoni e Mara Signoretto (voci), Franco Dal Mas (tastiere), Fabrizio "Fabri" Rodigher (chitarra), Luciano "Ciano" Franchini (basso) e Marco Venturini (batteria).

La cantante di origini romane si è trasferita dalla capitale a Verona alcuni anni fa ed ha già al suo attivo collaborazioni con alcuni nomi noti del panorama musicale veronese tra cui David Cremoni, Aronne Gasparato, Jimmy Blake, Simone Guiducci. Ex corista professionista della cantante Brenda Pretorius. Per la serata è facoltativo mascherarsi.

Per info e prenotazioni: tel. 333 205 1319.